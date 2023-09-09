عينت السلطة الانتقالية التي استولت على الحكم في الغابون بعد انقلاب عسكري، السبت، مارسيل أبيكي، التنفيذي السابق لشركة إيراميت الفرنسية للتعدين، في منصب وزير النفط، حسب رويترز.

ويعتمد اقتصاد الغابون - التي تعد ثاني أصغر منتج للنفط في تحالف أوبك - إلى حد كبير على صادرات البترول لتوفير الإيرادات، وتنتج البلد الإفريقية حوالي 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

ونهاية أغسطس، استولت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون على السلطة، واحتجزوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية قبل أن يُسمح له بالتحرك والسفر، وتم تنصيب زعيم الانقلاب بريس أوليغي نغيما رئيس انتقالي.

وحسب الوكالة، كان أبيكي مسؤول تنفيذي في الشركة التي تدير منجم للمنجنيز في الغابون حتى مارس من العام الماضي عندما تم تعيينه في لجنة عليا جديدة مكونة من 12 شخص، مسؤولة عن تقييم وتنفيذ الإجراءات الحكومية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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