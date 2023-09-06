أعلنت السلطة الانتقالية في الغابون، السماح للرئيس المخلوع علي بونغو بالسفر خارج البلاد، بعد نحو أسبوع من انقلاب قاده عسكريون في الجيش.

ونقلت وسائل إعلام دولية، الأربعاء، عن بيان صادر باسم الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما - الذي قاد الانقلاب - بأنه نظرا إلى وضع بونغو الصحي فهو يتمتع بحرية التنقل.

وأضاف البيان "ويمكنه إذا رغب في ذلك السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".



ونهاية أغسطس، استولت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون على السلطة، واحتجزوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية، بعد فترة وجيزة من إعلان فوزه بولاية ثالثة، كان من شأنها تمديد حكم عائلته الممتد منذ 50 عام.

وأصبحت الغابون أحدث مستعمرة فرنسية سابقة في إفريقيا تشهد انقلاب، إذ كانت مالي وبوركينا فاسو شهدت انقلابات في العامين الماضيين، فيما استولى عسكريون على الحكم في النيجر أواخر يوليو الماضي وأطاحوا بالرئيس المنتخب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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