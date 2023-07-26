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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية من طراز "ف-15 اس ايه" سقطت، يوم الأربعاء، أثناء مهمة تدريبية مما أسفر عن مقتل طاقمها.

وأضاف المتحدث، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الطائرة كانت في مهمة تدريب بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بمحافظة خميس مشيط جنوبي المملكة.

ووفق ما اتضح من تصريحات المتحدث، فإن طاقم الطائرة مكون من شخصين.

وأشار إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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