ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء يوم الخميس، أن السعودية وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار.

وتسعى السعودية، التي قادت تحالف عسكري عربي في اليمن ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وسلطنة عُمان كوسيط للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وكذلك لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية.

وستكون هذه أول زيارة رسمية لمسؤولين من الحوثيين إلى المملكة منذ اندلاع الحرب في اليمن، وفق تقارير إعلامية. وعقدت أول جولة مفاوضات بين مسؤولين سعوديين وحوثيين في صنعاء في أبريل الماضي بوساطة عُمانية.

ووفق وكالة واس، فإن الزيارة المزمعة لوفد من صنعاء تأتي استكمالا للنقاشات واللقاءات التي أجراها فريق سعودي في صنعاء في أبريل الماضي بمشاركة سلطنة عُمان.

ويدور الصراع في اليمن منذ أواخر عام 2014 بين جماعة الحوثيين التي استولت على العاصمة صنعاء آنذاك وبين الحكومة الشرعية المتمركزة حاليا في عدن والمدعومة من السعودية. وقادت السعودية -التي كانت في السابق خصم لإيران- تحالفها العسكري ضد الحوثيين منذ عام 2015.

وتراجعت حدة القتال في اليمن منذ العام الماضي، كما أسهم اتفاق على عودة العلاقات بين السعودية وإيران في مارس 2023 في بدء محادثات بين مسؤولين سعوديين والحوثيين للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالبلد، لكن -وفق رويترز- فقد تعثرت المحادثات بسبب خلاف حول عدة نقاط من بينها رواتب موظفي الدولة وعائدات النفط.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا