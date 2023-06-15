قررت السعودية، السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.



وخففت عدة دول اشتراطات السفر التي فرضتها عند بداية الجائحة في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.



وقال المصدر للوكالة، إن القرار جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليا وعالميا.



وفي مايو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن كوفيد -19 لم يعد حالة طارئة تثير قلق دولي، ورفعت التدابير الصحية المتعلقة بالسفر الدولي بسبب الفيروس، وأقرت بعدم طلب أي دليل على التطعيم ضد الفيروس كشرط أساسي للسفر الدولي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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