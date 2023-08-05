تستضيف مدينة جدة السعودية، السبت، محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" دون مزيد من التفاصيل عن الحضور.

وفي مايو الماضي، حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة جامعة الدول العربية التي استضافتها السعودية، وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حينها إن المملكة مستعدة للاستمرار في التوسط بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الصراع بشكل سياسي.

وتحدث زيلينسكي من المملكة، عن الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الثاني فبراير الماضي، ووضع بلاده الصعب طالبا المزيد من الدعم لخطة أوكرانيا للسلام والمؤلفة من 10 نقاط تتضمن انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، الإفراج عن المعتقلين، الاهتمام بالأمن الغذائي واستمرار صادرات بلاده من الحبوب إلى الدول الفقيرة.

ووفقا لما نقلته واس، مساء الجمعة، سيشمل الاجتماع في مدينة جدة السبت، مُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، استكمالا لجهود المملكة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم.

وحسب رويترز، سيستمر الاجتماع لمدة يومين، بحضور مسؤولين كبار من 40 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين والهند بينما ستغيب روسيا فيما قال الكرملين إنه سيراقب المحادثات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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