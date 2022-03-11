



نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، يوم الجمعة، انه تم السيطرة على حريق في مصفاة تكرير بترول بعد استهدافها بطائرة مسيرة صباح الخميس في الرياض ، بدون إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداء لا يستهدف السعودية وحدها لكنه يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وتسعى السعودية إلى زيادة تأمين دفاعاتها، حيث وقعت خلال الأسبوع الماضي، اتفاقات دفاعية وعسكرية مع شركات سعودية وعالمية، تجاوزت 20 مليار ريال.

من ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، الجمعة، إنه تم تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء - الواقعة تحت سيطرة الحوثيين – بالتعاون مع القوات الأمريكية تم تعريضهما لسوء المعاملة أثناء زيارة عائلية واحتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، مضيفا أنه تم نقلهما إلى عدن ثم إلى الرياض بواسطة القوات الجوية السعودية، وتقديم الرعاية الصحية لهما، وتسليمهما للمسؤولين الأمريكيين، بحسب الوكالة.

ولم يتم ذكر وقت الحدث ولكن رويترز ذكرت - نقلا عن مصدر- أنه تم يناير الماضي وان الفتاتين في أمريكا الآن.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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