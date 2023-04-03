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وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية ببدء إجراءات تعيين سفير لتونس لدى سوريا، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

يأتي هذا بعدما كان الرئيس التونسي قال في فبراير ومارس الماضيين إنه يرغب في استعادة العلاقات مع سوريا ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وسط تواصل عربي متزايد -بعد سنوات من القطيعة- مع دمشق في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في فبراير 2023.

وكانت جامعة الدول العربية قررت في نوفمبر 2011 -في أعقاب الاحتجاجات بسوريا وقمع نظام الرئيس السوري بشار الأسد لها- تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، ودعت إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

لكن تونس أعادت في عام 2017، وفق وكالة رويترز، بعثة دبلوماسية محدودة لها إلى دمشق بهدف تعقب مقاتلين تونسيين متطرفين في سوريا.

وفي إطار التواصل العربي المتزايد مع سوريا بعد الزلزال، أعلنت السعودية في مارس الماضي بدء محادثات مع دمشق لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، فيما نقلت رويترز مؤخرا عن مصادر أن الرياض تعتزم دعوة الرئيس السوري لحضور القمة العربية التي تستضيفها المملكة في مايو المقبل.

للمزيد: "زلزال الفرصة"...تداعيات قاسية على سوريا لكنه باب عودتها إلى "الجماعة" العربية

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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