قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان الذي يضم 217 نائب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

وقال سعيد في كلمة مسجلة أثناء اجتماعه مع مجلس الأمن، نشرتها الرئاسة التونسية مساء الأربعاء: "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي".

وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وأضاف سعيد: "الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام غير طبيعي، نعيش للأسف محاولة انقلابية ولكنها فاشلة والواجب الوطني يقتضي اليوم حماية الشعب والوطن بناء على أحكام الدستور".

يأتي قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان بعد أن عقد أكثر من 100 نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماع عبر الإنترنت الأربعاء، وهو ما اعتبره سعيد تحديا للتدابير الاستثنائية التي اتخذها منذ 25 يوليو الفائت.

وكان سعيد أقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في يوليو، ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)