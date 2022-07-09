نشر الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة مسودة جديدة للدستور المقترح في الجريدة الرسمية التونسية بها تعديلات بسيطة لا تؤثر على سلطاته، وذلك بعد انتقادات وجهت له بشأن صلاحياته الواسعة في مسودة الدستور الجديد.

وكانت قد تضمنت مسودة الدستور التي نشرت في 30 يونيو والتي سيصوت الناخب التونسي عليها يوم 25 يوليو بنعم أو لا، إلغاء دور البرلمان كرقيب على عمل الرئيس أو الحكومة، وتغيير نظام الحكم إلى رئاسي.



(إعداد: فريق التحرير)

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