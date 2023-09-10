قالت الرئاستان المصرية والتركية، يوم الأحد، إن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وكان البلدان أعلنا في شهر يوليو الماضي رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بعد سنوات من الخلاف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان عبر فيسبوك الأحد، إن "الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي".

وأضاف أن لقاء الرئيسين تناول سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما نشرت الرئاسة التركية، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، تغريدة عن لقاء الرئيسين، وصاحبتها بصورة لهما وهما يتصافحان. فيما نشرت الرئاسة المصرية صورتين للرئيسين وهما يتصافحان وأخرى أثناء اللقاء الذي جمعهما.

وجاء تحسن العلاقات بين مصر وتركيا هذا العام بعد توترات بين البلدين على مدى السنوات الماضية، حيث كانت أنقرة تدعم حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل أن يطاح به في 2013 بقيادة الجيش الذي كان يرأسه وقتها الرئيس السيسي وبدعم من عدة قوى سياسية بعد مظاهرات عارمة ضد الإخوان.

وحظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان، فيما هاجمت تركيا حينها الإطاحة بهم من الحكم الذي وصلوا إليه بالانتخاب.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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