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قال الديوان الملكي المغربي، في بيان يوم الاثنين، إن ملك المغرب تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء فيها أن إسرائيل قررت الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وكان المغرب وإسرائيل اتفقا في ديسمبر عام 2020 برعاية أمريكية على تطبيع العلاقات بينهما، وذلك بعد اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، التي تشهد صراع مستمر منذ عقود بين الرباط وجبهة البوليسارو التي تطالب باستفتاء للاستقلال بالصحراء الغربية، وتدعمها الجزائر جارة المغرب. ويرغب المغرب في أن يكون الحكم الذاتي للصحراء الغربية خاضع للسيادة المغربية.

ولم تكن إسرائيل اعترفت من قبل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في رسالته لملك المغرب إن موقف بلاده بشأن الصحراء الغربية سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة.

وأضاف أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية" بهذا القرار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية عن بيان الديوان الملكي.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في رسالته أن بلاده تدرس بشكل إيجابي "فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة" المغربية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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