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أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" تأجيل المباريات المقبلة من البطولة الأشهر عالميا التي كانت مقررة في عطلة نهاية الأسبوع ومساء الاثنين القادم، حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء القرار ل"تكريم حياتها غير العادية وإسهاماتها للأمة وكعلامة إحترام،" بحسب بيان من الدوري الإنجليزي الجمعة.

وتوفيت الملكة - الأطول حكما في تاريخ بريطانيا الخميس - عن عمر يناهز 96 عام في قلعة بالمورال باسكتلندا، وفق ما أعلنه قصر باكنغهام رسميا.

سيتم تقديم مزيد من التحديثات بشأن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الحداد - التي تبدأ من الجمعة ولمدة 7 أيام - لاحقا.

وتتضمن المباريات التي تم تأجيلها 11 مبارة من بطولة البريميرليج التي انطلقت في أغسطس وتنتهي في مايو 2023.

ووفقا لبي بي سي سبورتس، تم تأجيل جميع منافسات كرة القدم الإنجليزية، الأيرلندية الشمالية والاسكتلندية المحترفة التي كانت ستعقد في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وكذلك مباراة كريكيت كانت مقررة الجمعة بين بريطانيا وجنوب إفريقيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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