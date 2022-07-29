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أعلنت الخارجية التونسية في بيان الجمعة استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأمريكية ناتاشا فرانشاسكي، بسبب ما جاء في بيان صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الوضع السياسي في تونس.

وكان بلينكن قد أشار في بيان له نشر يوم 28 يوليو وتعقيبا على نتائج استفتاء على دستور جديد في تونس، يعطي رئيس الجمهورية سلطات كبيرة ويحجم دور البرلمان، أن الاستفتاء حصل على "نسبة مشاركة ضعيفة".

وقد أظهرت النتائج الأولية أن 94.6% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بالموافقة على الدستور الجديد، بحسب الهيئة العليا للانتخابات في تونس بنسبة مشاركة بلغت نحو 28%.

وقال بلينكن أنه يشاطر قلق كثير من التونسيين بشأن الطريقة التي تمت بها كتابة الدستور الجديد وأنها لم تحظى بنقاش حقيقي، مضيفا أن الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية في تونس ويقلص احترام حقوق الانسان والحريات.

وانتقد أيضا البيان الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو من العام الماضي حينما أوقف البرلمان وحل الحكومة وقال أنها "تقليص مقلق للمعايير الديمقراطية" و "أثارت تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس في تونس وعالميا".

وانتقدت الخارجية التونسية في بيانها تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي المرتقب في تونس أمام الكونغرس الأمريكي، واصفة هذه التصريحات بأنها "غير مقبولة".

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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