أعلن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج، في بيان عبر تويتر يوم الاثنين، أن الحكومة لن تمضي قدما في خفض ضريبة أصحاب الدخل المرتفع بعد 10 أيام من إقرار الخطة.

وكان كوارتنج قد أعلن في 23 سبتمبر عن إلغاء شريحة من ضريبة أصحاب الدخل المرتفع البالغة 45% والتي كانت تعد أعلى معدل لضريبة الدخل في دول مجموعة السبع، لكن خطته لاقت انتقادات بسبب الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد البريطاني.

وفي البيان الذي نشره كوارتنج على تويتر يوم الاثنين قال "من الواضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45% أصبح سبب لحرف الأنظار عن مهمتنا الأهم بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا. ولذلك، أعلن بأننا لن نمضي قدما بإلغاء ضريبة الـ 45%. لقد فهمنا واستمعنا". وأشار إلى إن إلغاء الخطة سيسمح للحكومة بالتركيز على تحقيق الأجزاء الرئيسية من حزمة النمو بما في ذلك تلك المتعلقة بأسعار الطاقة والدعم النقدي.

وكان القرار يعني، أنه بدءا من أبريل المقبل، سيصبح معدل ضريبة أصحاب الدخل المرتفع موحدة عند 40%، لكن ذلك لن يتم.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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