رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في البلاد ونشر قوات إضافية، وقال إنه مستعد لمختلف السيناريوهات وذلك في أعقاب الهجمات التي تعرض لها أشخاص في إسرائيل الأسبوع الجاري، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقتل 11 شخص في 3 هجمات شهدتها إسرائيل في 7 أيام، كان آخرها مساء الثلاثاء حيث لقى 5 أشخاص حتفهم برصاص مسلح.



وبحسب شهود عيان، فقد فتح رجل يقود سيارة النار على المارة في بني براك، قبل أن تقلته الشرطة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، إن من بين قتلى هجوم الثلاثاء أوكرانيان.



ويوم الأحد الماضي، قتل شرطيان إسرائيليان في هجوم مسلح في مدينة الخضيرة الإسرائيلية شمالي إسرائيل، نفذه مسلحين عرب من مواطني إسرائيل.



وأعلن ما يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن هجوم الأحد، وهو الأول منذ عام 2017 في إسرائيل الذي يعلن التنظيم مسؤوليته عنه.



وتواكب ذلك الهجوم مع قمة عربية إسرائيلية هي الأولى من نوعها استضافتها تل أبيب ضمت وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل.



ويوم الثلاثاء 22 مارس، قتل 4 أشخاص وسقط عدد من الجرحي في إطلاق نار بمدينة بئر السبع.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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