أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، وفاة مراسلتها في فلسطين شيرين أبوعاقلة، يوم الأربعاء، متأثرة بإطلاق رصاص حي من القوات الإسرائيلية أثناء تغطية اقتحام مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، إضافة لإصابة المنتج المرافق لها، وفقا لبيان نشرته عبر موقعها الرسمي.

وأدانت الشبكة ما وصفته "الجريمة" وقالت "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

وكانت قوة إسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين وحاصرت منزل لاعتقال فلسطيني، مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين إسرائيليين و فلسطينيين، بحسب الشبكة.

وشيرين أبوعاقلة التي ولدت في القدس عام 1971، تعمل مع قناة الجزيرة منذ 1997، بعد عام من انطلاقها، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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