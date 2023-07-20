انتقدت الجزائر اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الخميس.

وكان ملك المغرب محمد السادس، وجه دعوة يوم الأربعاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بلاده، بعد اعتراف تل أبيب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ويستمر صراع منذ عقود بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تطالب باستفتاء للاستقلال بالصحراء الغربية، وتدعمها الجزائر. فيما يرغب المغرب في أن يكون الحكم الذاتي للصحراء الغربية خاضع للسيادة المغربية.

ونقلت الوكالة الرسمية الجزائرية بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، الخميس قالت فيه إن "قرار الكيان الصهيوني بخصوص الصحراء الغربية المحتلة يعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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