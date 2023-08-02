تستعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لإجراء مفاوضات مع قادة الانقلاب الذين استولوا على السلطة في النيجر الأسبوع الماضي فيما تواصل بلدان أوروبية إجلاء رعاياها من البلد الغرب إفريقي.

وشهدت النيجر الأربعاء الماضي احتجاز رئيسها محمد بازوم داخل القصر الرئاسي من قبل أفراد من الحرس الرئاسي، وبعدها أعلن عسكريون عبر التلفزيون الرسمي عزل بازوم والاستيلاء على السلطة بسبب الوضع الأمني المتدهور، ولاحقا سموا الجنرال عبد الرحمن تياني -الذي كان الرئيس السابق لحرس بازوم الرئاسي- رئيس لمجلس انتقالي.

ونقلت وكالة رويترز يوم الأربعاء عن مفوض إيكواس عبد الفتاح موسى قوله إن وفد من المنظمة بقيادة رئيس نيجيريا الأسبق عبد السلام أبو بكر وصل الأربعاء لبدء محادثات مع قادة الانقلاب في النيجر، مضيفا أن "الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح على الطاولة….لكن علينا الاستعداد لذلك الاحتمال".

والأحد الماضي، أمهلت إيكواس، المكونة من 15 دولة، خلال قمة عقدت في نيجيريا، قادة الانقلاب في النيجر مدة أسبوع لتسليم السلطة وإعادة بازوم إلى الحكم، وقالت إنها قد تتخذ إجراءات قد تتضمن اللجوء للقوة.

والليلة الماضية، أعادت النيجر فتح حدودها البرية والجوية -التي أغلقت في أعقاب الانقلاب- مع 5 دول مجاورة هي الجزائر وبوركينا فاسو ومالي وليبيا وتشاد، لكن لا تزال المداخل الرئيسية للنيجر الخاصة بالتجارة مغلقة بسبب العقوبات المفروضة من إيكواس، بحسب وكالات أنباء.

وكانت إيكواس أعلنت الأحد فرض منطقة حظر جوي على النيجر على الرحلات التجارية، وإغلاق جميع الحدود البرية مع البلاد، وفرض عقوبات مالية على قادة الانقلاب.

من جهتها، تواصل دول أوروبية منها فرنسا وإيطاليا إجلاء رعاياها من النيجر، حيث هبطت الأربعاء أولى الطائرات العسكرية التي تقل مواطنين معظمهم أوروبيون تم إجلاؤهم من النيجر في باريس وروما، وفق وسائل إعلام دولية.

وكانت النيجر مستعمرة فرنسية قبل أن تستقل عام 1960، وتعتبر فرنسا بازوم الرئيس الشرعي للبلاد، فيما يتهم العسكريون المستحوذون على السلطة باريس بالتخطيط لإطلاق عملية لتحرير بازوم وحذروا من أي تدخل لتحريره.

وقال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، في تصريحات إذاعية يوم الأربعاء، إنه يجب تفادي أي تدخل عسكري غربي في النيجر لأنه سيكون بمثابة "استعمار جديد" للبلد.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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