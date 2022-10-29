أعلن البيت الأبيض في بيان الجمعة، أن الرئيس جو بايدن، سيزور مصر يوم 11 نوفمبر لحضور قمة المناخ Cop27 قبل جولة تضم كمبوديا وبالي تستمر حتى 16 نوفمبر.

ووفقا لبيان البيت الأبيض "في 11 نوفمبر ، سيحضر الرئيس بايدن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ال27 (COP27) في شرم الشيخ، مصر".

سيقام المؤتمر بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 - 18 نوفمبر المقبل، فيما تجرى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 8 نوفمبر التي يسعى فيها كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للفوز بأغلبية في الكونجرس.

وسيسلط بايدن الضوء خلال مشاركته في COP27 على حاجة العالم للعمل في هذا العقد الحاسم، لمواجهة التغيرات المناخية، وفقا للبيان.

وتواجه هذه القمة ضغوطات تتعلق بالتمويل مع تأكيدات بضرورة ضخ الاستثمارات في مرحلتي التكيف مع التغيرات المناخية وكذلك الاستثمار للتحول من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية.

كما قد تنعكس الأزمات السياسية كالخلاف بين واشنطن ودول أوبك بلاس على محادثات القمة، وكذلك توقعات الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي قد تعوق عملية التمويل.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلت مطلع الشهر الجاري عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، أن بايدن سيحضر المؤتمر، وأن حضوره سيعطي دفعة للتجمع - الذي كان معرض لخطر تقديم القليل من الإجراءات الملموسة - وسط الخلافات حول الأولويات والتمويل.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، سيحضر الرئيس في 12و13 نوفمبر قمم آسيوية في بنوم بنه بكمبوديا، ثم قمة قادة مجموعة العشرين في إندونيسيا في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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