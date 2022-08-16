أعلن البيت الأبيض، في بيان يوم الثلاثاء، إصابة سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ "بي سي آر" خاصتها إيجابية، والذي أجرته بعد ظهور بعض الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا عليها.

وجاء في البيان الذي نشرته إليزابيث أليكسندر مديرة الاتصالات للسيدة الأولى أن جو تعاني من أعراض خفيفة، وستخضع للعزل لمدة 5 أيام على الأقل، مشيرة إلى أنها حصلت سابقا على جرعتين من لقاح كورونا وكذلك على جرعتين تنشيطيتين.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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