أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، في بيان يوم الاثنين، موافقته على حزمة دعم تكميلية لميزانية أوكرانيا.

تسمى الحزمة: تمويل التعافي من الطوارئ الاقتصادية في أوكرانيا، وتبلغ 489 مليون دولار، تتضمن قرض ومنحة، لدعم الحكومة لتوفير الخدمات الحيوية للشعب الأوكراني، بما في ذلك أجور العاملين في المستشفيات، ومعاشات التقاعد لكبار السن، والبرامج الاجتماعية.

وذلك يرفع اجمالي حزم البنك لأوكرانيا منذ بدء الأزمة ل723 مليون دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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