أقر البرلمان اللبناني، يوم الثلاثاء، قانون رفع السرية المصرفية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة إن الجلسة التشريعية للبرلمان يوم الثلاثاء انتهت بإقرار القانون بعد مناقشته بند بند وإدخال تعديلات عليه.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعاد القانون في أغسطس الماضي إلى مجلس النواب بعدما أقره البرلمان بشهر، قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من التعديلات لتعزيزه، بحسب تقرير سابق لرويترز.

ويعد قانون السرية المصرفية خطوة من إصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي من لبنان قبل إقرار برنامج مالي لدعم البلاد، وخلال الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد وعلى رأسها مدير عام الصندوق كريستالينا جورجيفيا، قال أمين سلام وزير الاقتصاد إنه إذا توافرت الإرادة السياسية فقد يتم الإنتهاء من الإصلاحات قبل نهاية أكتوبر.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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