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انتخب مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن رشيد حصل على 162 صوت مقابل 99 صوت لصالح، فيما اعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائب.

وسيتولى رشيد -الذي شغل سابقا منصب وزير الموارد المائية في العراق- منصب رئيس الجمهورية خلفا لبرهم صالح.

وبعد فوزه في التصويت، أعلن رشيد تكليف محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة للعراق.

يشار إلى أن ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" -وهو تكتل شيعي يضم خصوم لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وساسة متحالفين مع إيران- للسوداني سابقا لرئاسة الحكومة الجديدة أثار غضب أنصار الصدر -الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد- ودفعهم للخروج في مظاهرات واقتحام مبنى البرلمان والاعتصام به في نهاية يوليو الماضي.

وبعدها تطورت التوترات السياسية بسبب الخلاف حول اختيار رئيس للحكومة الجديدة في العراق إلى اشتباكات دامية، سقط فيها قتلى وجرحى.

وقبل هذه الأحداث، كانت كتلة الصدر، التي كان لها الأغلبية في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، فشلت في تشكيل حكومة جديدة بفعل فصائل شيعية أخرى مدعومة من إيران، واستقال نواب كتلة الصدر من البرلمان في يونيو الماضي بطلب من الصدر. وبعدها أصبح تحالف "الإطار التنسيقي" ذا أغلبية بالبرلمان وله حق تشكيل الحكومة.

ماذا نعرف عن الرئيس الجديد للعراق؟

(بحسب وكالة واع وتقارير إعلامية)



هو سياسي كردي يبلغ من العمر 78 عام، من مواليد السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.

هو حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الهيدروليكية، وعمل بهيئة التدريس في جامعة السليمانية في كردستان العراق.

شارك رشيد في العديد من مشاريع الري والتنمية الزراعية.

بدأ حياته السياسية بالانضمام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعدها نشط في أواسط المعارضة العراقية.

اختير وزيرا للموارد المائية بين عامي 2003 و2010 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وبعدها تم ترشيحه لشغل منصب أمين عام منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.

عُين مستشار أقدم لرئيس جمهورية العراق منذ ديسمبر عام 2010 وحتى انتخابه رئيسا للجمهورية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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