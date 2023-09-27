أعلنت البحرين، الأربعاء، وفاة فرد من قواتها المشاركة في التحالف باليمن متأثرا بجراحه إثر هجوم سابق شنته جماعة الحوثيين اليمنية الاثنين على الحدود الجنوبية للسعودية، بحسب بيان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين (الجيش) الأربعاء.

وتسبب هجوم شنته جماعة الحوثيين اليمنية، يوم الاثنين، على مواقع لقوة تابعة لجيش البحرين كانت تدافع عن الحدود الجنوبية للسعودية ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن في مقتل ضابط وفرد من جيش البحرين فيما أصيب آخرون.

ومنذ عام 2015 تقود السعودية تحالف عسكري عربي في اليمن (تحالف دعم الشرعية) ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بعد اندلاع صراع في البلد منذ أواخر عام 2014 بين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء آنذاك وبين الحكومة الشرعية المتمركزة حاليا في عدن والمدعومة من السعودية.



وتراجعت حدة القتال في اليمن منذ العام الماضي، كما أسهم اتفاق على عودة العلاقات بين السعودية وإيران في مارس 2023 في بدء محادثات بين مسؤولين سعوديين والحوثيين للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالبلد، كما دعت الرياض هذا الشهر وفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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