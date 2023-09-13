وقعت البحرين والولايات المتحدة، يوم الأربعاء، اتفاقية أمنية أثناء زيارة رسمية لولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد إلى أمريكا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا).

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الاتفاقية توسع التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، وتعزز العلاقات الاقتصادية.

وتشمل زيارة ولي عهد البحرين للولايات المتحدة مباحثات تتناول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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