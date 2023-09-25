قُتل ضابط وفرد من جيش البحرين وأصيب آخرون في هجوم وقع صباح يوم الاثنين لجماعة الحوثي اليمنية على الحدود الجنوبية للسعودية، بحسب بيان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين (الجيش) مساء الاثنين.

وحدث الهجوم، وفق البيان، باستخدام طائرات مسيرة على مواقع لقوة تابعة لجيش البحرين كانت تدافع عن الحدود الجنوبية للسعودية ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

ومنذ عام 2015 تقود السعودية تحالف عسكري عربي في اليمن ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بعد اندلاع صراع في البلد منذ أواخر عام 2014 بين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء آنذاك وبين الحكومة الشرعية المتمركزة حاليا في عدن والمدعومة من السعودية.

ودأب الحوثيون خلال السنوات القليلة الماضية على شن هجمات باستخدام طائرات مسيرة على أراضي السعودية خاصة الجنوب، وكان من بين أهداف تلك الهجمات منشآت تابعة لشركة النفط السعودية أرامكو.

وتراجعت حدة القتال في اليمن منذ العام الماضي، كما أسهم اتفاق على عودة العلاقات بين السعودية وإيران في مارس 2023 في بدء محادثات بين مسؤولين سعوديين والحوثيين للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالبلد، كما دعت الرياض هذا الشهر وفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان القيادة العامة لجيش البحرين، يوم الاثنين، أن الهجوم وقع "رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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