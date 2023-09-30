أعلنت البحرين، السبت، وصول جثمان أحد أفراد قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن، تُوفي إثر هجوم سابق شنته جماعة الحوثيين اليمنية الاثنين الماضي على الحدود الجنوبية للسعودية، بحسب بيان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين (الجيش).

وقالت القيادة وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين الجمعة إن أحد أفرادها تُوفي متأثر بجروح خطيرة. وهو يعد رابع قتيل بسبب الهجوم.

شنت جماعة الحوثيين اليمنية، يوم الاثنين، هجوم على مواقع لقوة تابعة لجيش البحرين كانت تدافع عن الحدود الجنوبية للسعودية ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وتسبب الهجوم في مقتل ضابط وفرد من جيش البحرين حينها فيما أصيب آخرون، قبل أن يُعلن عن وفاة فرد ثالث متأثر بجروحه يوم الأربعاء.

ومنذ عام 2015 تقود السعودية تحالف عسكري عربي في اليمن (تحالف دعم الشرعية) ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بعد اندلاع صراع في البلد منذ أواخر عام 2014 بين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء آنذاك وبين الحكومة الشرعية المتمركزة حاليا في عدن والمدعومة من السعودية.



وتراجعت حدة القتال في اليمن منذ العام الماضي، كما أسهم اتفاق على عودة العلاقات بين السعودية وإيران في مارس 2023 في بدء محادثات بين مسؤولين سعوديين والحوثيين للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالبلد، كما دعت الرياض وفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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