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ستعقد الانتخابات الرئاسية المصرية في ديسمبر المقبل، بحسب مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين.

وستقام الانتخابات في الداخل في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر وفي الخارج في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

وتأتي الانتخابات في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تضخم مرتفع منذ الحرب الروسية - الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار وهروب الأموال الساخنة التي تعتمد عليها مصر لاستيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة بالإضافة لمدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس مرتفعا من 36.5% في يوليو، فيما تراجع سعر الجنيه المصري بنحو 50% بعدما خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي أمام الدولار ثلاث مرات - منذ بدء الحرب في أوكرانيا - ليقارب حاليا الـ 31 جنيه للدولار. ويتداول الدولار في السوق الموازية مقابل سعر وصل في بعض الأحيان مؤخرا إلى 42 جنيه.

ولم يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - الذي يتولى الحكم منذ عام 2014 - حتى الآن بشكل رسمي نيته خوض الانتخابات، ولكن المؤشرات والمصادر تؤكد ترشحه وتتوقع فوزه بدورة رئاسية جديدة وأخيرة لمدة 6 سنوات. ولكن قد يواجه السيسي تحدي في حشد عدد كبير من الأصوات أو أن يحصل على نسبة مشاركة عالية.

فيما أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور المصري المعارض الأسبوع الماضي عزمها خوض الانتخابات، إضافة عن أحمد الطنطاوي وهو سياسي معارض وبرلماني سابق. وتحدثت وسائل إعلام دولية عن مضايقات تعرض لها أهل وأصدقاء الطنطاوي بعد إعلان عزمه الترشح.

وقد أعلن كذلك فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤخرا نيته الترشح، وكذلك عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الذي تحدث قبل أشهر عن عزمه الترشح للانتخابات. ولا يحسب هذان الحزبان على المعارضة ولم يخوضا أي معارك ضد النظام الحالي من قبل. ويرى مراقبون أن الغرض من ترشحهما وجود منافسين أمام السيسي لإعطاء شرعية للانتخابات وليس أكثر.

تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات

وأعلنت اللجنة أيضا في مؤتمر الاثنين فتح باب الترشح للانتخابات على أن يتم تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر القادم.

كما أوضحت اللجنة أن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم سيتم الإعلان عنها يوم 9 نوفمبر، فيما سيتم الإعلان عن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في 18 ديسمبر.

وفي حالة الإعادة ستتم انتخابات الخارج في الفترة من 5 إلى 7 يناير والداخل من 8 إلى 10 يناير على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة في 16 يناير بحد أقصى.

(شارك في الإعداد: أحمد حسن، تحرير: ياسمين صالح)

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