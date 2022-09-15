وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الاتفاق النووي الإيراني بأنه "على ما يبدو في غرفة الطوارئ"، بحسب تصريحات نقلتها عنه وكالة رويترز يوم الخميس.

وقال غانتس في مؤتمر حول مكافحة الإرهاب في جامعة رايشمان: "يبدو أن الاتفاق النووي الإيراني موجود في غرفة الطوارئ"، بحسب الوكالة.

ولا تعتبر إسرائيل طرف في المفاوضات بين القوى الغربية مع إيران في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي تراجع عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأيدته حينها تل أبيب، العدو اللدود لإيران.

و في 10 سبتمبر، أصدرت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة- أي الدول المشاركة في المفاوضات مع إيران- بيان مشترك شككت فيه بنية إيران والتزامها بنجاح خطة العمل الشاملة المشتركة- كما يُعرف الاتفاق- وأسفت فيه عن اختيار إيران تفويت الفرصة الدبلوماسية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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