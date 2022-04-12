ارتفعت قيمة الصادرات الدفاعية (العسكرية) الإسرائيلية للبلدان العربية التي طبعت علاقتها مع إسرائيل في عام 2020، لتبلغ نحو 800 مليون دولار العام الماضي، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ الثلاثاء.

ووقعت كل من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان اتفاقيات لتطبيع العلاقات المعروفة بالاتفاقيات الإبراهيمية في واشنطن في شهر سبتمبر من عام 2020 بوساطة أمريكية.

وبلغت الصادرات الدفاعية لإسرائيل في العام الماضي 11.3 مليار دولار، منها صادرات بـ 791 مليون دولار ذهبت إلى الدول الموقعة على الاتفاق الإبراهيمي، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا