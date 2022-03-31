وقعت الإمارات وإسرائيل، يوم الخميس، مذكرة تفاهم للاعتراف واستبدال رخص قيادة السيارات الصادرة من الدولتين.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فإن تلك الخطوة تهدف إلى "تسهيل حركة تنقل حاملي رخص القيادة الصادرة من قبل السلطات الرسمية المعنية أثناء الزيارة والإقامة لمواطني البلدين".



وتنص مذكرة التفاهم، على أن يقوم البلدان باستبدال رخص القيادة لحامليها دون إجراء الاختبار النظري والعملي.



ومذكرة التفاهم هي ضمن أحدث الاتفاقات بين الإمارات وإسرائيل التي أُعلن عنها بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في أغسطس عام 2020.





(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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