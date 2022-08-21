قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان يوم الأحد، إن سفير الإمارات إلى إيران سيف محمد الزعابي سيعود إلى العاصمة طهران خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الوزارة أن عودة السفير تأتي تنفيذا لقرار الإمارات السابق برفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى طهران إلى درجة سفير حرصا على تعزيز علاقاتها مع إيران.

كانت الإمارات خفضت تمثيلها الدبلوماسي لدى إيران في عام 2016 على خلفية ما وصفته آنذلك بالتدخل الإيراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان الأحد، إن عودة السفير ستحقق "المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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