قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش الجمعة في تصريحات لصحفيين من باريس نقلتها وسائل إعلام إن الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى إيران في خطوة لتقوية العلاقات مع طهران.

قال قرقاش إن الإمارات لا تريد أن تكون ضمن ما أسماه "محور" ضد إيران ولكنه قال أيضا إن تصرفات إيران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية.

وأضاف أن أبوظبي لا تدعم النهج التصادمي مع إيران.

وسيزور رئيس الإمارات محمد بن زايد فرنسا الأسبوع القادم.

وقد تبادل مسؤولون إماراتيون وإيرانيون زيارات في الفترة الأخيرة في محاولة لتعزيز العلاقات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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