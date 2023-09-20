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ستعقد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الاثنين القادم، اجتماع يعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، بحسب تصريحات مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أحمد بنداري في مؤتمر صحفي من القاهرة الأربعاء.

"طبعا فيه إن شاء الله يوم 25 اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والذي سيتخذ فيه قرار بشأن الإعلان عن بداية العملية الانتخابية والجدول المنظم لهذا الأمر،" بحسب بنداري في المؤتمر الصحفي.

وأضاف: "بندعو سيادتكم مرة أخرى لمؤتمر يوم 25 في نفس القاعة.. للإعلان عن الجدول الزمني".

وتم التوضيح للصحفيين الحاضرين للمؤتمر أن التاريخ المقصود هو 25 سبتمبر وأكدت التاريخ وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ويُتوقع أن تتم الانتخابات بين الربع الأخير من العام الجاري ومطلع العام المقبل.

وتأتي الانتخابات في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سيولة مع صعوبة توفير تدفقات دولارية، وتأخر مراجعتين لبرنامج قرض بـ 3 مليار دولار وقعته مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وحصلت منه على شريحة واحدة حتى الآن.

وأدى هذا إلى ارتفاع كبير في مؤشر التضخم يقارب حاليا الـ 40% بعد خفض قيمة العملة المصرية أكثر من مرة والتي لا تزال تتداول بسعرين وهو مؤشر على عدم وجود الدولار بكميات توازي الطلب عليه.

الرئيس السيسي

ويُتوقع أن يترشح الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي (68 عام) للانتخابات، وأن يفوز بها. ولكن قد يواجه السيسي صعوبة في حشد نفس عدد الأصوات أو إقبال أقل على الانتخابات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر.

ويحكم السيسي البلاد منذ يونيو 2014 بعدما فاز في انتخابات مدتها 4 سنوات، أجريت بعد قيام الجيش بقيادة السيسي وقتها بالإطاحة بحكم مُنتخب لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب مظاهرات ضدها.

ثم فاز السيسي بانتخابات تالية وأدى اليمين الدستورية في يونيو 2018 كرئيس لمدة 4 سنوات. لكن في 2019 أقر البرلمان المصري تعديلات دستورية أتاحت للسيسي مد فترة حكمه عامين إضافيين وسمحت له بالترشح لفترة جديدة مدتها 6 سنوات تنتهي في 2030.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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