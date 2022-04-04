أعلن الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، مساء الأحد، تخليه عن لقبه كأمير، وقال إنه توصل إلى أن قناعته الشخصية "لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وأضاف حمزة، في رسالة نشرها عبر تويتر، "سأبقى كما كنت دائما وما حييت مخلصا لأردننا... وحسب استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي".

وكان حمزة يتولى منصب ولي العهد، قبل اتهامه العام الماضي بالتورط في محاولة انقلاب في الأردن ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قضية عُرفت باسم "أحداث الفتنة" وتم محاكمة مسئولين على إثرها.

لكن حمزة لم يُحاكم بعد تدخل عمه، بينما أمر القضاء العسكري بسجن رئيس الديوان الملكي السابق 15 عام.

وفي مارس من العام الجاري، طلب حمزة "العفو" في قضية "أحداث الفتنة" وذلك في رسالة اعتذار بعث بها إلى الملك ونشرها الديوان الملكي.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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