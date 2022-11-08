طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم الثلاثاء، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المدون والناشط علاء عبد الفتاح، الذي بدأ الأحد إضراب تام عن الماء، بعد نحو 200 يوم من الإضراب عن الطعام.

وقال تورك، في بيان عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة: "أحث الحكومة على الإفراج فورًا عن عبد الفتاح وتزويده بالعلاج الطبي اللازم."

وتأخذ قضية الناشط المصري -الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية- اهتمام دولي، مع مطالبات بالإفراج عنه خلال فعاليات قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر ويحضرها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تزامنا مع إعلان عائلته دخوله في إضراب عن المياه.

ويوم الاثنين قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان بعد لقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن سوناك تحدث مع السيسي عن قضية علاء عبد الفتاح. وأضاف البيان أن سوناك "يأمل في رؤية هذه القضية تُحل في أقرب وقت ممكن وأنه سيواصل الضغط من أجل إحراز تقدم".

وفي أبريل الماضي، بدأ عبد الفتاح إضراب جزئي عن الطعام، مع تناول الحد الأدنى من السعرات الحرارية، وفق البيان.

للمزيد: رئيس الوزراء البريطاني يثير قضية الناشط المصري ـ البريطاني علاء عبدالفتاح خلال قمة Cop27

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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