* تم التحديث باستدعاء القائم بالأعمال السويدي في طهران

أثارت واقعة إحراق صفحات من مصحف أثناء مظاهرة في العاصمة السويدية ستوكهولم حاصلة على تصريح من الشرطة السويدية خلال أول أيام عيد الأضحى ردود فعل عربية ودولية منددة واسعة النطاق، كان آخرها استدعاء سفيرتي السويد بالإمارات والأردن.

لكن الأمر لم يتوقف عن هذا الحد، فقد اقتحم متظاهرون عراقيون يوم الخميس سفارة السويد في بغداد احتجاجا على الواقعة، بعدما تظاهروا في محيط السفارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية ووسائل إعلام.

وحدثت واقعة حرق صفحات من المصحف الأربعاء خارج مسجد ستوكهولم الكبير في مظاهرة سمحت بها الشرطة بعدما قضت محكمة سويدية في وقت سابق بأن الشرطة مخطئة في رفض التصريح للتظاهرات التي يُخطط فيها لإحراق نسخ من المصحف، وبأن المخاوف الأمنية لا يجب أن تطغى على الحق الدستوري بالتظاهر.

وكانت المخاوف الأمنية هي الدافع وراء رفض الشرطة السويدية التصريح لمثل هذه المظاهرات، بعد تداعيات إحراق نسخة للمصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم في يناير الماضي، تمثلت في خروج مظاهرات ودعوات لمقاطعة المنتجات السويدية وتعطل مساعي السويد في الانضمام لحلف شمال الأطلسي، الذي يضم تركيا.

ونفذ واقعة الأربعاء شخص يدعى سلوان موميكا (37 عام)، وكان فر من العراق إلى السويد قبل سنوات، وقال في الطلب الذي قدمه للشرطة السويدية للحصول على تصريح للمظاهرة "أريد التعبير عن رأيي حيال القرآن"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

استدعاءات دبلوماسية

قالت وزارة الخارجية العراقية، في تغريدة عبر تويتر مساء الخميس، إنها استدعت سفيرة السويد لدى بغداد، وأبلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف.

كما استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، سفيرة السويد لدى الإمارات، وأبلغتها في مذكرة احتجاج رسمية احتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين لسماح حكومة السويد لمتطرفين في ستوكهولم بحرق نسخة من القرآن، بحسب وكالة الأنباء الإمارتية الرسمية (وام).

واعتبرت الإمارات أن ذلك الموقف يُمثل تهرب لحكومة السويد من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية، معربة عن رفضها "استخدام حرية التعبير كمسوق لمثل هذه الأفعال الشنيعة".

وبالمثل، استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، سفيرة السويد لدى عمان، واعتبرت ما حدث "فعل عنصري من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان".

وقالت إن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها في سياق حرية التعبير مطلقا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

والخميس، استدعت أيضا وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي في طهران لإدانة الواقعة، واعتبرت إيران أن صمت الحكومة السويدية وسلوكها السلبي عامل في تشجيع منتهكي أحد المبادئ الأساسية والواضحة لحقوق الإنسان، وهو مبدأ احترام القيم الدينية والسماوية، بحسب وكالة فارس للأنباء الإيرانية.

ويوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إنها استدعت القائم بأعمال السويد بالرباط للتعبير عن رفض المغرب بشدة لهذا الاعتداء، الذي هو من "الاستفزازات المتكررة، التي ارتكبت تحت أنظار ورضا الحكومة السويدية".

كما استدعى المغرب سفيره بالسويد للتشاور لأجل غير مسمى، وفق البيان.

إدانات عربية ودولية

توالت ردود الفعل العربية والدولية على واقعة حرق صفحات من نسخة من المصحف منذ يوم الأربعاء.

وأدانت دول عربية من بينها مصر، والسعودية، والبحرين، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق في بيانات رسمية لوزارات خارجيتها الواقعة، التي أثارت أيضا احتجاجات وإدانات من الأزهر الشريف ومنظمات عربية منها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس تعقيبا على حرق نسخة من المصحف، إن "مَن يرتكبون هذه الجريمة ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر ومن يغضون الطرف عن هذه الدناءة، لن يبلغوا أهدافهم"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف إردوغان: "عاجلا أم آجلا سنُعلم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر".

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في رد على سؤال خلال إفادة صحيفة الأربعاء، إن الولايات المتحدة لطالما قالت إن إحراق النصوص الدينية فعل مؤذ وينم عن عدم احترام، مضيفا أنه رغم أن هذا الأمر قد يكون قانوني، لكنه ليس بالضرورة لائق.

وفي خضم تداعيات الواقعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لمسجد في مدينة دربند الروسية يوم الأربعاء حيث ظهر ممسكا بنسخة من المصحف تلقاها كهدية أثناء الزيارة، إن عدم احترام القرآن يُعتبر جريمة في روسيا، لكن لا تلتزم كل الدول بمثل هذا الأمر، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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