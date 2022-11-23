غردت نيكولا ستورجون الوزيرة الأولى لاسكتلندا يوم الأربعاء أنها تحترم حكم المحكمة العليا البريطانية الذي يحتم موافقة البرلمان على إجراء اسكتلندا استفتاء ثان حول الاستقلال لكنها قالت "لا يمكن إسكات صوتنا ولن يتم إسكاته."

"بينما أصابني (القرار) بخيبة أمل، أحترم حكم المحكمة... حكم اليوم يقطع إحدى الطرق أمام سماع صوت اسكتلندا حول الاستقلال - ولكن في الديمقراطية لا يمكن إسكات صوتنا ولن يتم إسكاته،" بحسب ما غردت به ستورجون على تويتر، بعد قرار المحكمة.

كانت ستورجون وهي زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تعتزم إجراء استفتاء استشاري على الاستقلال في 19 أكتوبر 2023.

في الاستفتاء الأول بـ 2014 الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية، رفض 55% من الاسكتلنديون الاستقلال عن المملكة المتحدة فيما وافق عليه 45% من الأصوات.

وردا على سؤال حول حكم المحكمة العليا، قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في تصريحات نقلتها رويترز: "أعتقد أن شعب اسكتلندا يريدنا أن نعمل على إصلاح التحديات الرئيسية التي نواجهها بصورة جماعية".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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