أظهرت استطلاعات رأي الناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، تقدم الكتلة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بفارق بسيط، ما يمنح نتنياهو فرصة للعودة للسلطة من جديد، بحسب عدة وسائل إعلام.

ونتنياهو، الذي يُحاكم حاليا بتهم فساد ينكرها، قضى 12 عام في السلطة قبل الإطاحة به العام الماضي.

وأظهرت استطلاعات رأي الناخبين التي يجريها التلفزيون الإسرائيلي أن المعسكر اليميني لنتنياهو سيحوز ما بين 61 إلى 62 مقعد من أصل 120 مقعد في الكنيست الإسرائيلي، وهو ما يمثل الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.

والانتخابات التشريعية التي شهدتها إسرائيل الثلاثاء هي الخامسة في أقل من 4 سنوات.

وبحسب رويترز، فإن نتائج استطلاعات رأي الناخبين قد تختلف عن النتائج النهائية للانتخابات.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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