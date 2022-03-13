يستضيف العراق يوم الأربعاء المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين السعودية وإيران، بحسب ما كشفه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم السبت وأكده متحدث باسم الوزارة لرويترز.

وستكون هذه رابع جولة من المفاوضات بين بين مسؤولين ومستشارين من الجانبين لتخفيف التوترات بين البلدين.

كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال شهر فبراير الماضي إن المملكة تتطلع إلى تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات المباشرة مع إيران - التي بدأت العام الماضي بعد انقطاع علاقات البلدين في 2016 - على الرغم من "عدم إحراز تقدم ملموس" حتى الآن ، وحث طهران على تغيير سلوكها في المنطقة.



(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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