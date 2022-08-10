اتفقت بريطانيا والصين يوم الأربعاء على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد أن توقفت أواخر عام 2020 بسبب كورونا، لكن يبدو أن المناورات العسكرية الصينية قرب تايوان عكرت صفو الأجواء.

وقالت السفارة البريطانية في الصين، عبر تويتر، إن شركات الطيران الصينية ستبدأ الرحلات المباشرة، وأن العمل جاري لاستئناف رحلات شركة الطيران البريطانية British Airways.

وفي رد على تصريحات لوزارة الخارجية البريطانية يوم الأربعاء، قالت السفارة الصينية في بريطانيا في بيان إنها ترفض بيان الخارجية البريطانية بشأن تايوان وإنه :"لا يحق لأي دولة بما فيها بريطانيا التدخل في شؤون الصين".

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، وصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، يوم الأربعاء، سلوك الصين بالعدواني عند استدعائها سفير الصين لدى بريطانيا، تشنغ تسيغوانغ.

وحثت الخارجية البريطانية في بيان نقلته قناة العربية على "حل الأزمات سلميا وترك لغة القوة والتهديد".

وفي خطوة تصعيدية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، بدأت الصين الأسبوع الماضي مناورات عسكرية قرب تايوان، التي تعتبرها مقاطعة تابعة لها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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