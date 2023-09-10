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ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي إلى 2122 والمصابين إلى 2421، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية يوم الأحد عن التلفزيون المغربي.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة لضحايا الزلزال، الذي بلغت قوته 7 درجات، هي 2012 قتيل و2059 مصاب.

وزلزال الجمعة هو الأسوأ في المغرب منذ عام 1960، بحسب وكالة رويترز.

وأعربت عدة دول وحكومات، من بينها إسبانيا والولايات المتحدة والجزائر وتونس وتركيا، عن استعدادها لتقديم المساعدة والدعم للمغرب في أعقاب الزلزال.

فيما قال صندوق النقد الدولي، في بيان يوم الأحد: "في هذه الأوقات العصيبة، نقف مع الشعب المغربي وسلطات المملكة المغربية في مواجهتهم لهذه المأساة".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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