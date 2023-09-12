ارتفع عدد قتلى زلزال المغرب - الذي ضرب عدة مدن يوم الجمعة وبلغت قوته 7 درجات - إلى نحو 2901 شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى 5530، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية يوم الثلاثاء عن التلفزيون الرسمي المغربي.

وزلزال الجمعة يُعد الأسوأ في المغرب منذ عام 1960.

ووافق المغرب على انضمام فرق إنقاذ من بريطانيا وإسبانيا وقطر إلى عمليات البحث والإنقاذ.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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