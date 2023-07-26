* تم التحديث ببيان وزارة الخارجية الجزائرية



احتجز أفراد من الحرس الرئاسي في النيجر، يوم الأربعاء، رئيس البلاد محمد بازوم داخل القصر الرئاسي، الذي حاصرته مركبات عسكرية استعدادا للتدخل في حال عدم تراجع أفراد الحرس الرئاسي، بحسب تقارير إعلامية.

وتصاعدت مخاوف من احتمالية أن يتطور الأمر إلى انقلاب جديد بالنيجر، التي لها عهد سابق بالانقلابات، إذ شهد البلد الغرب إفريقي منذ استقلاله في عام 1960 أربعة انقلابات، فضلا عن العديد من محاولات الانقلاب.

وفي مارس 2021، شهدت النيجر -التي تشترك في حدودها الشمالية مع الجزائر وليبيا- محاولة انقلاب عسكري للاستيلاء على القصر الرئاسي قبل أيام من تولي بازوم مهامه الرئاسية بعد فوزه في الانتخابات.

وفي حين لم يُعرف إلى الآن مصير الرئيس بازوم بعد محاصرة القصر الرئاسي، إلا أن تقارير إعلامية نقلت عن رئاسة النيجر قولها إن حراس بدأوا تحرك "مناهض للجمهورية" وإن بازوم بخير.

وأضافت الرئاسة أن الجيش الوطني على استعداد لمهاجمة أفراد الحرس الرئاسي في حال لم يعودوا إلى رشدهم.

ولم يُسمع دوي إطلاق نار في العاصمة نيامي حيث يقع القصر الرئاسي، فيما مُنع الوصول إلى مقرات الوزارات القريبة من القصر، وفق التقارير الإعلامية.

وتنشط في النيجر جماعات مسلحة متحالفة مع تنظيمي "القاعدة" وما يعرف باسم "الدولة الإسلامية". وشهدت كل من مالي وبوركينا فاسو جارتا النيجر انقلابات مؤخرا حفزتها انتفاضات جهادية، وفق بي بي سي.

وبازوم رئيس النيجر هو من أكثر الشركاء الموثوقين للعديد من الدول الغربية في منطقة غرب إفريقيا المضطربة.

والعام الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 1.3 مليار دولار للنيجر لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط. وفي مارس 2023، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة إلى البلد عن مساعدات إنسانية بقيمة 150 مليون دولار للنيجر والدول المجاورة.

إدانة جزائرية

أدانت الجزائر -جارة النيجر- بشدة احتجاز الرئيس بازوم وما وصفته بأنه "محاولة انقلاب"، وقالت إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر، بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وقالت الجزائر إنها تؤكد تمسكها بالمبادئ الأساسية داخل الاتحاد الإفريقي بما في ذلك الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات، داعية إلى "وضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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