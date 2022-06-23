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وافق كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من التيار السياسي المحسوب على شرق ليبيا ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من الغرب على الاجتماع في جنيف في 28-29 يونيو الجاري لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات، بحسب ما أعلنته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا يوم الخميس.

وأضافت المستشارة ستيفاني ويليامز، في تغريدة، أن موافقة صالح والمشري جاءت بناء على دعوة وجهتها لهما، وذلك للانتهاء من المسائل المتبقية بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.

وفشلت ليبيا في ديسمبر الماضي في تنظيم انتخابات بسبب خلاف حول القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وكان من المفترض أن تنهي هذه الانتخابات فترة الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وكانت حكومة الدبيبة تولت السلطة لفترة انتقالية بعدما نجح حوار سياسي، جمع الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في جنيف، في إنهاء النزاع بين شرق وغرب ليبيا ووضع خارطة طريق لحل سياسي في عام 2021.

ومع فشل حكومة الدبيبة في تنظيم الانتخابات، انتخب مجلس النواب في شرق البلاد حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لكن الدبيبة رفض تسليمه السلطة ولم يستطيع باشاغا دخول طرابلس مقر الحكومة. والمجلس الأعلى للدولة هو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان ومقره طرابلس في غرب ليبيا.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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