استضافت إسطنبول يوم الجمعة، اجتماع فني حول عدد من القضايا - لم تتضمن الحرب على أوكرانيا - بين دبلوماسين من روسيا والولايات المتحدة، لكنه ليس علامة على استعداد الجانبين لمناقشة قضايا كبرى، بحسب رويترز.

وتقلص التمثيل الدبلوماسي بين البلدين منذ سنوات بسبب قرارات طرد الدبلوماسيين المتبادلة.

ونقلت رويترز تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أدلى بها لوكالة أنباء تاس الروسية الرسمية، وقال فيها إن الاجتماع كان بين رؤساء الإدارات من وزارتي الخارجية، وهو مستوى منخفض نسبيا.

ناقش الاجتماع التأشيرات ومستويات التوظيف في السفارات وعمل مؤسسات ووكالات كل جانب في الخارج، وغيرها، وفقا لريابكوف.

وأضاف أنه "لا ينبغي اعتبار الاجتماع الفني علامة على استعداد الجانبين لاستئناف مناقشة "القضايا الرئيسية".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

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