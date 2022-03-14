نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن لن تتفاوض بشأن إعفاء موسكو من العقوبات المفروضة عليها المرتبطة بغزوها لأوكرانيا لإنقاذ الاتفاق النووي الجديد مع إيران، مضيفا أن واشنطن قد تحاول إبرام اتفاق نووي منفصل مع إيران بدون روسيا.

وأجبرت موسكو القوى العالمية على وقف مفاوضات الاتفاق النووي -القائمة منذ 11 شهر لإنقاذ اتفاق عام 2015- مؤقتا لفترة غير محددة رغم التوصل إلى نص شبه مكتمل للاتفاق بفعل طلب قدمته روسيا لواشنطن.

وطالبت روسيا من الولايات المتحدة بتقديم "ضمانات مكتوبة" بأن العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بعد غزوها أوكرانيا لن تضر بالتعاون بين موسكو وطهران بموجب الاتفاق النووي.

ويبدو ان العلاقات الأمريكية الإيرانية قد تشهد تطورات جديدة بعد أن هاجمت إيران الأحد مدينة أربيل بشمال العراق بـ12 صاروخ باليستي في هجوم لم يسبق له مثيل على عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقبل استهدف مواقع امريكية وإسرائيلية هناك من بينها القنصلية الأمريكية وتسبب في أضرار مادية وإصابة مدني واحد بجروح.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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