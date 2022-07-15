كشفت إيران الجمعة عن أول ناقلة للطائرات المسيرة تتبع للبحرية الإيرانية، وتستطيع حمل الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية، حسب ما نقلته وكالة إيران للأنباء بالعربية إرنا.

يأتي الكشف عن الناقلة في وقت يتوقع ان يطرح نقاش حول إيران وملف برنامجها النووي وموقفها في منطقة الشرق الاوسط، على طاولة الحوار بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الخليج في زيارته للسعودية الجمعة و السبت.

وبينما لم تتمكن واشنطن وطهران من التوصل لصيغة جديدة لإحياء الاتفاق النووي، تسعى الإمارات إلى إعادة سفير لها بإيران لتقريب العلاقات وأنها لا تريد أن تكون ضمن اي محور ضد ايران وفقا لما قاله المستشار الدبلوماسي للرئيس محمد بن زايد، أنور قرقاش الجمعة.

وكذلك قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، المدعو أيضا لحضور القمة المرتقبة مع بايدن السبت، إن العراق لن يكون "لا اليوم ولا غدا" ضمن أي محور أو حلف عسكري في المنطقة.

(إعداد: شيماء حفظي ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا