* تم التحديث بتعليق التداولات ببورصة العراق

أعلنت بورصة العراق تعليق التداولات الثلاثاء وكذلك قالت إيران على لسان نائب وزير داخليتها أنها ستغلق حدودها البرية مع العراق، بعد يوم من اشتباكات دامية شهدها العراق بين أنصار التيار الصدري الشيعي الرافض لتدخل إيران في الشأن العراقي وجماعات مدعومة من إيران.

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وقال المسؤول الإيراني مجيد ميراحمدي في تصريح لوكالة "ارنا" الإيرانية "في أعقاب التطورات والاضطرابات وفرض حظر التجول في عدة مدن عراقية، فقد تم إغلاق الحدود البرية لجمهورية إيران الإسلامية والعراق حتى إشعار آخر".

وقالت بورصة العراق في بيان على موقعها أن قرار وقف التداولات جاء بعد إعلان الحكومة تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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